لماذا لم تترشح أهداف صلاح لجائزة بوشكاش بعد إعلان القائمة النهائية؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن المرشحين النهائيين لجائزة "بوشكاش" لعام 2021.

وقلص الاتحاد الدولي قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" إلى 3 لاعبين، يتنافسون على جائزة أفضل هدف لعام 2021.

وضمت القائمة النهائية أهداف كل من:

1- هدف إيريك لاميلا لاعب توتنهام في شباك نادي أرسنال.

2- باتريك تشيك لاعب منتخب التشيك في شباك منتخب اسكوتلندا.

3- مهدي طارمي لاعب بورتو في شباك نادي تشيلسي.

والسؤال الذي يدور في عقل العديد من المشجعين هو لماذا لم تترشح أهدف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لجائزة بوشكاش والتي سجلها خلال عام 2021.

وكان صلاح سجل هدفين رائعين في عام 2021، تحديداً أمام فريق واتفورد وفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف صلاح أمام مانشستر سيتي

هدف صلاح في واتفورد

ويأتي سبب عدم ترشح الهدفين الذين سجلهما الملك المصري لجائزة بوشكاش، لعدم انطباق بند الفترة المحددة التي بحدد فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيار الأهداف فيها.

ويختار "فيفا" أفضل الأهداف التي سُجلت في الفترة من 8 أكتوبر 2020 وحتى 7 أغسطس 2021، وفقاً للبند الثاني في قوانين اختيار الأهداف لجائزة بوشكاش.

وكان صلاح سجل هدفيه أمام مانشستر سيتي وواتفورد أيام 3 و16 أكتوبر عام 2021 على الترتيب، ليكونا خارج الفترة المحددة التي بحدد فيها "فيفا"، اختيار الأهداف فيها.