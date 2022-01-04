حسام عاشور لـ"الخليج 365": غادرت المستشفى.. وأعود للملعب بعد أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري ونجم الأهلي السابق عن اقتراب موعد عودته من جديد للملاعب بعد فترة إصابة طويلة أعقبها حالة إعياء شديدة.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال عاشور :"غادرت المستشفى صباح اليوم (الثلاثاء)، بعد أن شعرت بحالة إعياء أعقبها إغماء لينتهي بي الحال في المستشفى".

وأضاف عاشور :"خضعت لفحوصات طبية، والآن أصبحت على ما يرام، سعدت بتلقي الكثير من الاتصالات للاطمئنان على حالتي، وأود طمأنة الجميع، لقد أصبحت بخير الآن".

وأنهى عاشور :"البرنامج الحالي يقتضي بحصولي على فترة راحة لعدة أيام، ثم العودة للملاعب من جديد لاستئناف التدريبات والمشاركة من جديد في المباريات".

حسام عاشور كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية مسيرته مع الاتحاد السكندري بعد الانتقال إليه في صفقة مجانية قادما من النادي الأهلي.