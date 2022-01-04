مصدر لمصراوي: كهربا يغادر إلى هاتاي الأسبوع القادم.. ومدد عقده مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يغادر محمود عبد المنعم "كهربا" جناح النادي الأهلي إلى تركيا السبت المقبل للخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي مع فريق هاتاي سبور.

وقال مصدر في الأهلي خلال تصريحات خاصة لمصراوي أن المفاوضات بين الأهلي وهاتاي سبور في مراحلها الأخيرة، وقد تنتهي اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "كهربا سوف يمدد تعاقده مع الأهلي قبل إعارته إلى هاتاي سبور التركي".

وأوضح: "الأهلي قدّر كهربا بشكل جيد في طريقة إعارته وترك الامر والقرار له".

واختتم: "كهربا سيحصل على نصف مليون دولار في ٦ شهور بعد أن قام مسئولي الأهلي بتقليل طلباتهم المالية ليحصل عليها اللاعب".