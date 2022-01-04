ما حقيقة قول معلق مباراة مانشستر يونايتد وولفز «بيتر دروري»: سنكتشف الحمل في يناير؟

انتشر تعليق مثير للجدل على لسان معلق مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون «بيتر دروري» في مواقع التواصل الاجتماعي الانجليزية منذ ليلة أمس بعد خسارة الشياطين الحمر في أولد ترافورد بهدف دون رد، يسخر فيه من الوضع الراهن للبطل القياسي لمسابقة الدوري الانجليزي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وبحسب مستخدمي موقع تويتر في إنجلترا، فقد قال بيتر دروري ليلة أمس الاثنين بعد هدف ولفرهامبتون الذي سجله موتينيو في مرمى مانشستر يونايتد عند الدقيقة 82: «فوز واحد لمانشستر يونايتد في أغسطس، فوز واحد في سبتمبر، فوز واحد في أكتوبر، فوز واحد في نوفمبر، فوز واحد في ديسمبر، هذا مثل الدورة الشهرية، إذا لم يحققوا فوزًا في يناير فاعلم أنهم حامل».

وتناقل معظم عشاق أندية «ليفربول وتشيلسي وآرسنال ومانشستر سيتي» تلك العبارة مكتوبة فقط دون تناقلها مسموعة بالصوت والصورة.

ورغم انتشارها بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تكتب عنها أي صحيفة بريطانية، خاصةً أولئك الذين يتخصصون في الفضائح والأخبار الساخنة مثل «ذا صن وديلي ستار ومترو».

وبالرجوع إلى حديث المعلق بيتر دروري، المشكوك في صحته، سنجده غير منطقي ومليء بالمغالطات، ما يشكك في حدوثه بالفعل، لأن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز السابع بفارق 4 نقاط فقط عن آرسنال صاحب المركز الرابع ولديه مباراتين مؤجلتين منذ أعياد الميلاد.

وناهيك عن احتفاظ الفريق بآماله في العودة للمنافسة (رقميًا)، فقد حقق مانشستر يونايتد بالفعل لـ 4 انتصارات دفعة واحدة خلال شهر ديسمبر 2021، وليس كما قيل على لسان المعلق أنه حقق فوز وحيد في ديسمبر.

وانتصر مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك ثم رالف رانجنيك خلال ديسمبر على أندية «آرسنال وكريستال بالاس ونوريتش سيتي وبيرنلي» وسجل مهاجمه الأول «كريستيانو رونالدو» 4 أهداف.

كما أن مانشستر يونايتد فشل أصلاً في تحقيق أي فوز بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز على مدار شهر نوفمبر 2021 الذي شهد إقالة المدير الفني النرويجي «أولي جونار سولشاير» وتعيين مساعده مايكل كاريك كمدرب مؤقت.

وتعادل مانشستر يونايتد خلال شهر نوفمبر مع تشيلسي 1/1 في ستامفورد بريدج، وخسر من واتفورد 1/4، وخسر الديربي أمام مانشستر سيتي 2/0، وتعادل مع أتالانتا 2/2 في بيرجامو بدوري أبطال أوروبا، وكان فوزه الوحيد على الصعيد القاري وليس المحلي عندما هزم فياريال في إسبانيا بهدفين نظيفين بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وخلال شهر أكتوبر 2021، فاز مانشستر يونايتد مرة محليًا وأخرى قاريًا، حيث انتصر على ملعب توتنهام 3/0، وهزم أتالانتا 2/3، بينما سقط بشكل مروع أمام ليفربول في أولد ترافورد 5/0، وخسر بنتيجة 2/4 أمام ليستر سيتي، وتعادل مع إيفرتون 1/1.

وفي شهر سبتمبر فاز مانشستر يونايتد 3 مرات وليس مرة واحدة كما قيل على لسان المعلق، مرة في دوري أبطال أوروبا على فياريال، ومرتان في الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب وست هام يونايتد 2/1، وأخرى أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1/4.

ولم يخسر مان يونايتد سوى مرة واحدة في شهر سبتمبر بمنافسات الدوري كانت أمام أستون فيلا بهدف دون رد على ملعب أولد ترافورد، ومرة أخرى على نفس الملعب أمام وست هام يونايتد ببطولة الترضية المعروفة بكأس الحليب أو كأس الرابطة الانجليزية التي يشارك فيها البدلاء ولاعبي الأكاديميات عادة.

وخلال شهر أغسطس فاز مانشستر يونايتد في مناسبتين بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون بهدف دون رد، وبخمسة أهداف لهدف أمام ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية من الدوري، وتعادل مع ساوثامبتون 1/1، وكانت تلك جميع مباريات الفريق في الشهر الافتتاحي بالموسم، وهو أمر يثبت عدم منطقية صحة التصريح المنتشر على لسان المعلق بيتر دروري.