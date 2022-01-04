الميركاتو الشتوي 2022 | الاهلي يستقبل وفد هاتاي سبور التركي تحضيرًا لإعارة محمود كهربا

محمود كهربا في كأس العالم 2018 (صور: Getty)

يستعد النادي الاهلي لاعارة الجناح الدولي المصري السابق «محمود كهربا» لفريق هاتاي سبور التركي خلال الميركاتو الشتوي 2022 بعد خروجه من حسابات المدير الفني بيتسو موسيماني.

ويحاول المدير الفني لنادي هاتاي سبور التركي «عمر أردوغان» إقناع محمود كهربا بالانتقال إلى صفوف فريقه، ونسيان بصيص الأمل بالمشاركة مع الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقرر لها بعد شهر من الآن في الامارات.

واستقبلت إدارة الاهلي وفد من هاتاي التركي، اليوم الثلاثاء الرابع من يناير، لعقد جلسة مع محمود كهربا قبل وضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقاله بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب مصادر صحفية، رحب محمود كهربا بالانتقال إلى النادي التركي، خاصةً بعدما جمعته مكالمة هاتفية بالمدير الفني للفريق عمر أردوغان، والذي تحدث بشكل إيجابي، وشجعه على قبول العرض، ووعده بالحصول على فرصة خلال ما تبقى من مباريات هذا الموسم.

وأكدت صحيفة الوطن سبورت توصل مسؤولي الاهلي لاتفاق مبدئي مع هاتاي سبور التركي من أجل إعارة كهربا لمدة 6 أشهر مع إضافة بند إمكانية الشراء، ويتضمن الاتفاق حصول الاهلي على مبلغ 450 ألف دولار مقابل الإعارة مع تفعيل بند الشراء نظير ثلاثة ملايين جنيه مصري.