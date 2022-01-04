المطالب المالية العالية تبعد مدافع تشيلسي عن صفقات ريال مدريد المحتملة

يبدو ان المطالب المالية العالية التي يطالب بها مدافع تشيلسي الانجليزي “انطونيو روديجر“، سببت في ابعاده عن صفقات ريال مدريد المحتملة في الميركاتو الصيفي 2022.

وارتبط المدافع الدولي الالماني بالانتقال إلى سانتياجو بيرنابيو، ليكون أول صفقات ريال مدريد الصيفية في الميركاتو الصيفي 2022 في صفقة انتقال مجانية، لكن النادي الملكي، تراجع عن الصفقة وفقاً للصحفي خوسيه لويس سانشيز.

واضاف نفس المصدر، ان ريال مدريد فضل عدم تلبية مطالب روديجر البالغة 200 ألف يورو في الأسبوع، وهو نفس الراتب الذي يرفض تشيلسي تقديمه لمدافع روما الإيطالي السابق.

ولم يتوصل الدولي الألماني بعد إلى اتفاق مع البلوز تشيلسي بشأن عقد جديد، ومن المقرر أن يصبح لاعباً حراً في نهاية الموسم، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ و يوفنتوس و ريال مدريد.

كما ان روديجر حر الآن في التفاوض على اتفاق مبدئي مع الأندية المهتمة بضمه، بعد دخوله في الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع فريق توماس توخيل، ومن المؤكد أن لاعب روما السابق لا يفتقر إلى العروض المقدمة له.

وظل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا عنصرًا أساسيًا في فريق البلوز تشيلسي تحت قيادة توماس توخيل هذا الموسم، على الرغم من وضعية عقده، حيث بدأ في 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم بهدفين وصنع هدفين.

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