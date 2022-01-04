ارلينج هالاند اولى صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2022 ولكن بشرط

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قرر النجم النرويجي ارلينج هالاند، التوقيع في كشوفات البلوجرانا على حساب ريال مدريد، ليكون بذلك أولى صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2022، ولكن ذلك رهين بتوفر بعض الشروط.
ويحتاج رئيس برشلونة جوان لابورتا إلى اقناع وكيل أعمال النرويجي مينو رايولا، و دفع الشرط الجزائي البالغ 75 مليون يورو، للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والتفوق على غريمه التقليدي ريال مدريد والأندية الأوروبية الأخرى.
وفضل هالاند، الانتقال إلى كامب نو، بدلاً من سانتياجو بيرنابيو، بعد أن قرر اللعب في الدوري الاسباني دون غيره بداية من الموسم المقبل، إلا أن ذلك، مرتبط بتجهيز جوان لابورتا للسيولة المالية الكافية لاتمام الصفقة، وفقاً للقناة الرابعة الاسبانية (كواترو).
وأضاف تقرير الكواترو، أن مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي السابق، يفضل التعاقد مع نادي يكون فيه نجم الفريق الأول، كما الحال برشلونة الذي يفتقد إلى ربان للفريق منذ مغادرة ليونيل ميسي، عكس ريال مدريد المقبل على التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.
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