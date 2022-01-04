- 1/2
- 2/2
دخل لاعب بوروسيا مونشجلادباخ الالماني “دينيس زكريا“، ضمن صفقات مانشستر يونايتد المحتملة في الميركاتو الشتوي 2022، باشراف من المدير الفني المؤقت رالف رانجنيك.
ويعتزم اللاعب الدولي السويسري مغادرة فريق البوندسليجا في صفقة انتقال مجانية في نهاية الموسم، ونظرًا لعدد الأندية المهتمة بالاعب البالغ من العمر 25 عامًا، يظل خيار مونشنجلادباخ هو الاستفادة من بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بدلاً من مغادرته بالمجان.
ووفقًا لصحيفة الميرور البريطانية، فإن مان يونايتد يفكر فيما إذا كان سيتخذ خطوة نحوه في الميركاتو الشتوي الحالي، بدلاً من الانتظار لإغراء زكرياء بالانتقال إلى أولد ترافورد في الصيف المقبل.
ويشير التقرير إلى أن مانشستر يونايتد قد يكون قادرًا على الحصول على الصفقة مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم لن يكون العديد من منافسيهم في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا مستعدين لدفعه في منتصف الموسم.
ويزعم أن اندية ليفربول، ارسنال، برشلونة، بايرن ميونيخ و يوفنتوس تراقب الوضع، ما يعني ان رالف رانجنيك ومجلس ادارة الشياطين الحمر مطالبين بالاسراع، اذا ارادو حسم صفقة دينيس زكرياء.
اقرأ ايضا..
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب من الدوري الالماني ضمن صفقات مانشستر يونايتد المحتملة مع رالف رانجنيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.