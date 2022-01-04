لاعب من الدوري الالماني ضمن صفقات مانشستر يونايتد المحتملة مع رالف رانجنيك

دخل لاعب بوروسيا مونشجلادباخ الالماني “دينيس زكريا“، ضمن صفقات مانشستر يونايتد المحتملة في الميركاتو الشتوي 2022، باشراف من المدير الفني المؤقت رالف رانجنيك.

ويعتزم اللاعب الدولي السويسري مغادرة فريق البوندسليجا في صفقة انتقال مجانية في نهاية الموسم، ونظرًا لعدد الأندية المهتمة بالاعب البالغ من العمر 25 عامًا، يظل خيار مونشنجلادباخ هو الاستفادة من بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بدلاً من مغادرته بالمجان.

ووفقًا لصحيفة الميرور البريطانية، فإن مان يونايتد يفكر فيما إذا كان سيتخذ خطوة نحوه في الميركاتو الشتوي الحالي، بدلاً من الانتظار لإغراء زكرياء بالانتقال إلى أولد ترافورد في الصيف المقبل.

ويشير التقرير إلى أن مانشستر يونايتد قد يكون قادرًا على الحصول على الصفقة مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم لن يكون العديد من منافسيهم في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا مستعدين لدفعه في منتصف الموسم.

ويزعم أن اندية ليفربول، ارسنال، برشلونة، بايرن ميونيخ و يوفنتوس تراقب الوضع، ما يعني ان رالف رانجنيك ومجلس ادارة الشياطين الحمر مطالبين بالاسراع، اذا ارادو حسم صفقة دينيس زكرياء.

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