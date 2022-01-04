مستقبل ارلينج هالاند سيحدد قبل 31 يناير مع رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد او برشلونة

يريد الدولي النرويجي إرلينج هالاند، توضيح مستقبله في أسرع وقت ممكن، ما جعله يحدد اليوم الاخير من الميركاتو الشتوي الحالي، موعدا لمعرفة وجهته المقبلة، مع رغبته الواضحة في اللعب مع ريال مدريد او برشلونة في الليجا الإسبانية.

وعلى الرغم من أنه سيبقى في بوروسيا دورتموند حتى نهاية هذا الموسم، إلا أن لاعب كرة القدم المثير للاهتمام من كبار القوم في أوروبا، يرغب في إبرام الصفقة مع فريقه القادم قبل نهاية هذا الميركاتو الشتوي.

النرويجي الذي يقضي حاليًا عطلاته في ماربيا على عجلة من أمره، وقد علق بالفعل لأولئك المقربين منه بأنه يريد تحديد مستقبله قبل 31 يناير، مع تفضيله اللعب في الدوري الاسباني، وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية.

وعلى الرغم من أن انتقاله النهائي لن يتم حتى الصيف، إلا أن اللاعب يريد مواجهة النصف الثاني من الدوري الالماني والقرار حول مستقبله قد تم اتخاذه بالفعل، مع مراقبة برشلونة و غريمه ريال مدريد لهذا الوضع.

النادي الكتالوني، الذي أكد بالفعل اهتمامه باللاعب، وأقاموا اتصالات مختلفة مع وكيله مينو رايولا، يحاولون إيجاد الصيغة التي ستسمح لهم بتمويل الصفقة، مع الصعوبات المالية التي تواجه البلوجرانا.

من جانبه، يقوم النادي الملكي بتقييم ما إذا كان الوقت مناسبًا لإغلاق صفقة التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند، لأن الصفقة تتطلب مجهوداً شاقاً، على الرغم من سلامتهم الاقتصادية المقبولة، عكس غريمهم برشلونة.

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