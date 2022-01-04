باريس، بايرن ميونخ ويوفنتوس ينافسون فلورنتينو بيريز على باكورة صفقات ريال مدريد الصيفية

دخلت اندية بايرن ميونخ الالماني، يوفنتوس الايطالي، و باريس سان جيرمان الفرنسي على الخط لمنافسة فلورنتينو بيريز على باكورة صفقات ريال مدريد الصيفية، وبدأت الاتصال مع حاشية مدافع تشيلسي أنطونيو روديجير.

ولم يتوصل الدولي الألماني بعد إلى اتفاق مع البلوز تشيلسي بشأن عقد جديد، ومن المقرر أن يصبح لاعباً حراً في نهاية الموسم.

كما ان روديجر حر الآن في التفاوض على اتفاق مبدئي مع الأندية المهتمة بضمه، بعد دخوله في الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع فريق توماس توخيل، ومن المؤكد أن لاعب روما السابق لا يفتقر إلى العروض المقدمة له.

ووفقًا لقناة سكاي سبورتس نيوز، انضم كل من بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس إلى ريال مدريد، وبدأوا في المحادثات مع محيط روديجر بشأن عقد مبدئي، بينما يراقب مانشستر يونايتد التطورات عن كثب.

تأتي هذه الأنباء على الرغم من التقارير السابقة التي تزعم أن ريال مدريد قد تخلى عن اهتمامه بروديجر، الذي يعتقد أنه لم يكن سعيدًا بعروض التجديد المقدمة من تشيلسي.

وظل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا عنصرًا أساسيًا في فريق البلوز تشيلسي تحت قيادة توماس توخيل هذا الموسم، على الرغم من وضعية عقده، حيث بدأ في 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم بهدفين وصنع هدفين.

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