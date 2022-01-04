لاعب ليفربول يدخل دائرة اهتمامات تشافي في صفقات برشلونة للمستقبل القريب

أبدى مدرب البلوجرانا تشافي هيرنانديز، اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع نجم خط وسط ليفربول نابي كيتا، ليكون ضمن صفقات برشلونة التي ينوي القيام بها في المستقبل القريب، في هدفه الرامي لإعادة البارسا إلى المسار الصحيح.

وقدم اللاعب الدولي مع منتخب غينيا مستوى متذبذب منذ انتقاله إلى آنفيلد روود بقيمة 52.75 مليون جنيه إسترليني قادماً من ريد بول لايبزيج في الميركاتو الصيفي 2018.

ولم يستمتع نابي كيتا بعد من فترة طويلة في فريق يورجن كلوب، حيث لعبت الإصابات دورًا مهمًا في قلة مشاركات لاعب خط الوسط، ويمكن القول إن الموسم الحالي، هو واحداً من أكثر المواسم ثباتًا للدولي الغيني خلال سنواته الأربعة والنصف التي قضاها مع زملاء محمد صلاح.

وخاض لاعب خط الوسط 16 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات بثلاثة أهداف باسمه، حيث يسافر الآن إلى الكاميرون لتمثيل غينيا في كأس الأمم الأفريقية، وقد يكون كيتا في طريقه للخروج من الأنفيلد في نهاية الموسم، وفقاً لتقرير صحيفة إسبانية.

ووفقاً لموقع “الـ ناسيونال الإسباني”، فإن برشلونة هو الأوفر حظًا للتعاقد مع كيتا في الميركاتو الصيفي 2022.

ويذكر التقرير أن كلوب يريد ترك اللاعب يرحل في نهاية الموسم، مع وجود برشلونة “في المركز الأول” للتعاقد مع لاعب خط الوسط، مع اهتمام من بايرن ميونيخ الألماني ايضا، والذي ارتبط مع نابي كيتا قبل انتقاله إلى ليفربول.

وكان النادي الكتالوني مهتمًا بكيتا في عام 2017 عندما وافق اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على الانضمام إلى ليفربول، والآن إذا صدقت التقارير في إسبانيا، فإنهم يتطلعون مرة أخرى للتعاقد مع اللاعب الدولي الغيني ليكمل صفقات برشلونة الصيفية.

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