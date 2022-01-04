شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة ضحك بين مصطفى محمد ومرموش في تدريب المنتخب وانضمام النني..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون ، دخول مصطفي محمد وعمر مرموش في وصلة هزار خلال مران المنتخب ، المقام بإستاد القاهرة.

شهد تدريب المنتخب الوطني اليوم انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي ومحمد النني ومصطفى محمد، وينتظر أن ينضم غدا كل من محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لتكتمل قائمة الـ 25 لاعبا المسافرين يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانه في العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.

من ناحية أخرى رفض البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تبرير أسباب استبعاد أكثر من لاعب فى معسكر الفراعنة الحالى الذى تستعد من خلاله مصر لأمم أفريقيا المقبلة.

وقال كيروش فى مؤتمر صحفى قبل انطلاق معسكر منتخب مصر "أعمل منذ 40 عاماً فى مجال التدريب.. لا أتحدث عن أسباب استبعاد لاعب أو ضم آخر، فالهدف الأساسى لى هو اختيار فريق بأكمله دون النظر للأسماء".

وأضاف مدرب المنتخب "أتابع جميع مباريات الدورى، وأحرص على متابعة جميع اللاعبين وأقوم بتحليل اللاعبين والفرق وندرس كل المعلومات وجميع التفاصيل عن أداء الجميع فى الدورى والمحترفين من أجل اختيار الأفضل للمنتخب المصرى".

وأكد المدرب البرتغالى أنه اختار 40 لاعباً فى البداية ثم قام بتقليص العدد إلى 24 أو 25 لاعباً من أجل المشاركة فى البطولة الأفريقية المقبلة التى تنطلق فى الكاميرون يوم 9 يناير المقبل.