الامارات | الأهلي المصري يرسل الملف الطبي للاعبيه إلى مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يرسل الملف الطبي للاعبيه إلى مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء أن الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم أرسل الملف الطبي للاعبي الفريق إلى اللجنة الطبية لكأس العالم للأندية.

وقال أبوعبلة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي نشرها اليوم إنه جرى إعداد ملف طبي شامل لكل اللاعبين وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الطبية لكأس العالم للأندية، وتم إرساله في الموعد المحدد لذلك.

وأضاف أنه حدد برنامجا لإجراء تحاليل الحمض النووي "دي.إن.إيه" للاعبين بداية من الشهر الجاري، لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة.

وأوضح أبوعبلة أن هذه التحاليل سيتم إجراؤها بشكل تدريجي بهدف الوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.

وشدد على أن مثل هذه التحاليل يجرى العمل بها عالميا في أكبر الفرق حول العالم، وقام الأهلي باستخدامها من قبل، وتحديدا عام 2019، مؤكدا أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية وبرامج التغذية المحددة له فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج استشفاء وعلاج اللاعبين المصابين.

وأضاف أبوعبلة أن نتيجة التحاليل يجرى عرضها على الجهاز الطبي للفريق، بالإضافة إلى الدكتور عبد الرحمن سعيد أخصائي التغذية وكابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق وذلك لتحديد دور كل منهم مع كل لاعب وفقا لنتائج التحليل.

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