ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي وتعادل ليفربول وتشيلسي.. وقائمة الهدافين بعد هدف صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حافظ مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب انتهاء منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة البريميرليج.

وحقق مان سيتي انتصارا ثمينا على فريق أرسنال بنتيجة 2/1 أول السبت، في افتتاح مباريات الجولة.

وتعادل ليفربول، مع مضيفه تشيلسي بهدفين لكل منهما، في المواجهة المثيرة التى جمعتهما مساء الأحد.

وسقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه وولفرهامبتون، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء، الإثنين، على ملعب "أولد ترافورد"، فى ختام مباريات الجولة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلي النقطة 53 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي،

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، خلف تشيلسي الوصيف برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 35 في المركز الرابع.

وفيما يلي ترتيب الدوري حتى الآن:

مانشستر سيتي 53 نقطة من 21 مباراة.

تشيلسي 43 نقطة من 21 مباراة.

ليفربول 42 نقطة من 20 مباراة.

آرسنال 35 نقطة من 20 مباراة.

وست هام 34 نقطة من 20 مباراة.

توتنهام 33 نقطة من 18 مباراة.

مانشستر يونايتد 31 نقطة من 19 مباراة.

وولفرهامتون 28 نقطة من 19 مباراة.

برايتون 27 نقطة من 19 مباراة

ليستر سيتي 25 نقطة من 18 مباراة

كريستال بالاس 23 نقطة من 20 مباراة.

برينتفورد 23 نقطة من 19 مباراة.

أستون فيلا 22 نقطة من 19 مباراة.

ساوثهامبتون 21 نقطة من 19 مباراة.

إيفرتون 19 نقطة من 18 مباراة.

ليدز يونايتد 19 نقطة من 18 مباراة.

واتفورد 13 نقطة من 18 مباراة.

بيرنلي 11 نقاط من 17 مباراة.

نيوكاسل 11 نقطة من 19 مباراة.

نورويتش 10 نقاط من 19 مباراة.

قائمة الهدافين:

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الترتيب برصيد 16 هدفا، بعد هدفه في تشيلسي هذه الجولة.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الجولة 21:

المصري محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 16 هدف.

البرتغالي دياجو جوتا لاعب ليفربول برصيد 10 أهداف.

الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 9 أهداف.

الجاميكي مايكل انطونيو مهاجم ويست هام يونايتد برصيد 8 أهداف.

النجيري ايمانويل دينيس مهاجم واتفورد برصيد 8 أهداف.

البرازيلي رافينيا مهاجم ليدز برصيد 8 أهداف.

البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد برصيد 8 أهداف.

السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول برصيد 8 أهداف.

الإنجليزي إيميل سميث روي لاعب آرسنال برصيد 8 أهداف.

الكوري الجانوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام برصيد 8 أهداف.

الإنجليزي ماسون ماونت لاعب تشيلسي برصيد 7 أهداف.

البرتغالي برناردو سيلفا خط وسط مانشستر سيتي برصيد 7 أهداف.