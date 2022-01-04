شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه المريخ السوداني ودياً الخميس المقبل استعداداً لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة علي ماهر، على خوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل مع المريخ السوداني، وذلك في اطار استعدادات فيوتشر لمواجهة ايسترن كومباني في اللقاء الذي يجمع الفريقين بافتتاح مباريات كأس الرابطة، والمقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 12 يناير.

ويرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن بطولة كأس الرابطة والمقرر انطلاقها منتصف يناير الجاري بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الوطني، لها العديد من المزايا لجميع فرق الدوري.

وقال السقا في تصريحات رسمية:"كأس الرابطة فكرة مميزة، وخطوة تأخرت كثيرًا، لك أن تتخيل أن الإمارات سبقتنا في هذه الخطوة من 15 سنة، والبطولة سوف تحافظ على مستوى اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي".

وعاد فريق فيوتشر إلى تدريباته اليومية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل فريق، وحرص الجهاز الفني لفيوتشر على رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث خاض الفريق وصلة تدريبات قوية فى صالة الجيم.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني عشر في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات في الدوري حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.