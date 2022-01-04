شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، الزمالك يرفض الاستسلام فى ملف تجديد عقد أشرف بن شرقى ،كأس الرابطة تحسم مصير 7 لاعبين فى الاهلى.

كأس الرابطة تحسم مصير 7 لاعبين فى الاهلى

قرر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى استغلال مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، التى تنطلق نسختها الأولى فى 12 يناير الجارى، للدفع بالعناصر البديلة للحكم على مستواهم الفنى والبدنى قبل اتخاذ قرار نهائى فى مصيرهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

الزمالك يرفض الاستسلام فى ملف تجديد عقد أشرف بن شرقى

يرفض مسئولو نادى الزمالك الاستسلام فى ملف تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول، والذى ينتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه الحق فى التوقيع لأى نادٍ خلال انتقالات شهر يناير الجارى. ويتمسك مسئولو الزمالك بالتفاوض مع اللاعب من أجل حسم التجديد.

الإسماعيلى يوافق على إعارة محمود البدرى للشرقية للدخان مقابل 75 ألف جنيه

وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على إعارة محمود البدرى لاعب الفريق للشرقية للدخان لنهاية الموسم الجارى مقابل 75 ألف جنيه بعد تنازل البدرى عن مستحقاته لدى القلعة الصفراء والمقدرة بـ350 ألف جنيه فى سبيل إتمام الصفقة.

سلبية مسحة محمد صلاح وتريزيجيه قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر غدا

خضع الثنائى محمد صلاح وتريزيجيه لاعبا ليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين، لمسحة طبية أمس فور وصولهما القاهرة استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب غدا الأربعاء، حيث يستعد الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا.

فيوتشر يدرس تفعيل بند شراء جنش فى نهاية الموسم

يدرس مسئولو نادى فيوتشر تفعيل بند أحقية شراء محمود جنش حارس مرمى الفريق المعار من الزمالك، حيث يتضمن عقد اللاعب المعار بند أحقية الشراء مقابل 2.5 مليون جنيه.