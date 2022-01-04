شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسدد مستحقات كارتيرون الشهرية بعد شكوى النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو نادي الزمالك بصرف راتب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن شهر ديسمبر الماضي والذي كان يستحق 30 ديسمبر، بعدما تقدم المدير الفني بشكوي لادارة النادي بعدم حصوله علي مستحقاته المتأخرة.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية علي التوالي التي يقدم فيها المدير الفني إنذارا الي إدارة الزمالك لتأخر مستحقاته في اطار سعيه لاثبات تأخر مستحقاته، في حين ان عقد المدير الفني يقتضي بحصوله علي الراتب الشهري بحد أقصي خلال 30 يوم من موعد الاستحقاق.

إدارة الزمالك قامت اليوم بايداع راتب كارتيرون في حسابه البنكي ليتم اغلاق الباب امام محاولات المدير الفني لاثارة أزمات في النادي بسبب راتبه.

في سياق مختلف اتفق مسئولو نادي الزمالك مع الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق علي تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل وذلك بعد المستوي المميز الذي قدمه اللاعب منذ عودته من الإصابة.

ويتبقي لسيسيه موسم واحد في عقده مع الزمالك وهو الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير الجاري، إلا أن اللاعب رحب بالتجديد للزمالك وانهي اتفاقه مع النادي علي أن يتم التوقيع والإعلان خلال أيام.

وبدأت إدارة الكرة في الزمالك في التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي وهم : محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز زيزو ومحمد أشرف روقا ومحمد اوناجم ورزاق سيسيه واشرف بن شرقي.

من ناحية أخري نشر محمد أشرف روقة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مما أثار حالة من الجدل.

وكتب "روقه"، عبر "ستوري" علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "من أسوأ الابتلاءات اللي البني آدم بيتحط فيها، إن ربنا يجعله ذا منصب وذا قرار وهو يظلم الناس ويأكل حقها ويحط قواعد بمزاجه، ويوعد الناس بحاجات ويخلف بيها والمشكلة أنه ساعات ميكونش مديرك في الشغل، لا ده واحد جه عشان يسير أعمال لحد ما المدير يرجع الشغل تاني.. فاللهم انتقم من كل واحد بيظلم حد وياكل حق الناس وميديش للناس حقوقها".

يُذكر أن محمد أشرف روقة ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب حتى الآن عقده مع القلعة البيضاء .