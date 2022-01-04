شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات فى «الجيم».. وبرنامج بدنى بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمنافسات كأس رابطة الأندية التي تبدأ بمواجهة الجونة يوم الخميس13 يناير الجاري.

وخاض لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم» في بداية المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وأدى اللاعبون جانبا من تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش ضمن فقرات البرنامج التدريبي للاعبين.

وحدد الجهاز الفني برنامجا تدريبيا وبدنيا للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون بسب التوقف الدولي.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات؛ بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز؛ لانشغال المنتخب الوطني بالتحضير لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الشهر الحالي.

وغاب عن مران الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكانت قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم التي أجريت أمس الاثنين قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

ويخوض الأهلي أولى مبارياته في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فريق الجونة يوم الخميس13يناير الساعة 2:30 عصرًا.