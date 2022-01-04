شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس رابطة الأندية بعد سحب القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحبت رابطة الأندية المصرية المحترفة أمس الاثنين، قرعة بطولة كأس الرابطة التى تقام لأول مرة فى مصر هذا الموسم بعد انشاء رابطة الأندية.

س: كم ناديا يشارك فى بطولة كأس الرابطة؟

ج: تقام بطولة كأس الرابطة بمشاركة 18 ناديا هم أندية الدورى الممتاز.

س: ما هى مجموعات بطولة كأس الرابطة؟

ج: أسفرت القرعة عن تقسم الأندية إلى 3 مجموعات، هى مجموعة الزمالك وتضم فاركو َوانبي والمقاولون وسيراميكا والمحلة والطلائع ، ومجموعة الاهلي وتضم سموحة والبنك الأهلي والجونة والاسماعيلي والمقاولون ، ومجموعة بيراميدز وتضم ايسترن كومباني والاتحاد السكندري وفيوتشر والمصري والمقاصة.

س: ما هو نظام البطولة؟

ج: وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة هو مشاركة فرق مسابقة الدورى الممتاز 18 فريقًا إجباريًّا، وسيتم تقسيمهم على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة فى الدور نصف النهائى من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعى، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجرى حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا أثناء التوقف الدولى.

س: ما هى جوائز البطولة؟

ج: أعلنت رابطة الأندية المحترفة منح الفائز بكأس الرابطة جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، فيما يحصد الوصيف مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث نصف مليون جنيه، ويحصل صاحب الرابع على ربع مليون جنيه، فيما يحصل كل فريق يشارك فى كأس الرابطة على جائزة قدرها 100 ألف جنيه.