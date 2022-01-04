شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يستعين بمباراة الدورى لمعالجة أخطاء المقاولون قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، بمباراة فريقه أمام البنك الأهلي في الدوري العام، والتي انتهت بخسارة ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، وذلك لتحديد الأخطاء التي سقط فيها لاعبو المقاولون خلال المباراة لتجنبها في اللقاء القادم أمام البنك الأهلي.

ويصطدم المقاولون العرب، بالبنك الأهلي في افتتاح مشواره ببطولة كأس الرابطة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الخميس الموافق 13 يناير الجاري، وجاءت مواعيد مباريات المقاولون في البطولة كالتالي:

الخميس 13 يناير

المقاولون العرب أمام البنك الأهلي - الساعة 5:00 مساء

الاثنين 17 يناير

الجونة أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الجمعة 21 يناير

الأهلي أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلي - الساعة 2:30 عصرا

الاثنين 31 يناير

سموحة - أمام المقاولون العرب الساعة 5:00 مساء

واتفق عودة على ضم ثلاثة صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية، أبرزها ضم مهاجم سوبر، وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أكد على احتياج الفريق للتدعيم في مركز رأس الحربة وقلب الدفاع.

وحصل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، على وعد من إدارة النادي بتلبية احتياجات الجهاز الفني فى الميركاتو الجاري، وضم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال بطولة الدوري العام، والتي تتوقف فى الفترة الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.