شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد 8 يناير لإقامة قرعة المرحلة الثانية للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو إتحاد كرة اليد يوم 8 يناير الجارى موعدا لإقامة قرعة المرحلة الثانية لمجموعات الدورى الممتاز ، وذلك بمقر الإتحاد الجديد بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

و أرسل مسئولو الإتحاد تعميم للأندية بموعد القرعة فى تمام الواحدة و النصف ظهر السبت القادم .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 يناير المقبل موعدًا لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين لتحديد البطل بدلاً من يوم 10 فبراير، نظرًا لتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكبار لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.

أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلى أنه يقام على 3 مراحل.