أبوعبلة يكشف أسباب إجراء تحاليل «DNA» للاعبى الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوعبلة يكشف أسباب إجراء تحاليل «DNA» للاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح «أبوعبلة» أن التحاليل سيتم إجراؤها للاعبين بشكل تدريجي؛ وذلك للوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.
وأشار طبيب الفريق أن هذه التحاليل يتم العمل بها عالميا في كبرى الفرق حول العالم، وقام النادي باستخدامها من قبل وتحديدا عام٢٠١٩.
وأكد «أبوعبلة» أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية، وبرامج التغذية المحددة له، فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج الاستشفاء وعلاج المصابين.
وقال «أبوعبلة» إن نتيجة التحاليل يتم عرضها على الجهاز الطبي للفريق، بالإضافة إلى الدكتور عبد الرحمن سعيد، إخصائي التغذية وكابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق؛ لتحديد دور كل منهم مع كل لاعب وفقا لنتائج التحليل.