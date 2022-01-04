شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الأهلى .. ستاد الوحدة يستضيف مباريات كأس العالم للأندية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة كأس العالم للأندية إقامة 8 مباريات، وذلك في ستاد محمد بن زايد، الذي يستوعب 37 ألف متفرج ويعتبر من أكبر الملاعب في دولة الإمارات، والذي استضاف مباريات كأس العالم للأندية من قبل، إضافة إلى ستاد آل نهيان، ملعب نادي الوحدة العريق، الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج، ويستضيف مباريات البطولة للمرة الأولى.

وبدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الثامنة عشر من بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، اعتباراً من الغد "الأربعاء"، مع تبقي شهر واحد على افتتاح الحدث العالمي، حيث سيكون جمهور وعشاق كرة القدم في شتى أنحاء العالم على موعد مميز مع البطولة، التي ستقام منافساتها في أبوظبي، لتخوض الفرق المشاركة على مدار 8 مباريات لتقديم أفضل ما لديها من أجل التتويج بلقب "بطل العالم للأندية".

وتفتتح البطولة يوم 3 فبراير المقبل بمواجهة تجمع بين فريقي الجزيرة بطل دوري الدوري الإماراتي وبيري التاهيتي ممثل قارة أوقيانوسيا، وذلك على أرضية ستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

ويشارك في النسخة الحالية من البطولة أندية تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، بيري التاهيتي ممثل أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الجزيرة الفريق المضيف بطل الدوري الإماراتي، وسيتوج الفريق الفائز عقب المباراة النهائية التي ستقام يوم 12 فبراير.

وسيلتقي الأهلي مع مونتيري المكسيكي في مواجهة ثأرية تجمع بطل أفريقيا، الذي يسعى لرد اعتباره من هزيمته أمام بطل الكونكاكاف في نسخة عام 2013 بخماسية مقابل هدف، وذلك عندما يلتقيان يوم 5 فبراير المقبل، حيث يتأهل الفائز إلى مواجهة بالميراس البرازيلي مساء يوم 8 فبراير في دور نصف النهائي، بينما يلعب الهلال السعودي مع الفائز من الجزيرة وبيري التاهيتي، والفائز سيتأهل لملاقاة تشيلسي الإنجليزي في المباراة الثانية بنصف النهائي يوم 9 فبراير، فيما تقام المباراة النهائية في يوم 12 فبراير في الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات باستاد محمد بن زايد.

وبعد النجاح في تنظيم دوراتها السابقة في الأعوام 2009، و2010، و2017، 2018، تنفرد الإمارات مجدداً، وللمرة الخامسة، باستضافة منافسات كأس العالم للأندية، التي تمثل قمة عالمية للأندية حاملة ألقاب البطولات الكروية القارية.

يذكر أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية قد أعلنت عن طرح تذاكر مباريات البطولة على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم لحاملي بطاقات "فيزا"، على أن يتم طرح التذاكر أمام الجماهير رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة، إذ تتراوح أسعار التذاكر من 20 وحتى 200 درهم.