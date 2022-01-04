العشري لمصراوي: سنتعاقد مع صفقات سوبر لتدعيم طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش أنه سيعقد جلسة مع إدارة الفريق لمناقشة الصفقات التي ستنضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال العشري في تصريحات خاصة لمصراوي، إن طلائع يمتلك لاعبين بمستوى جيد، وقادرون على تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه يحتاج إلى بعض التدعيمات خلال الفترة الجارية مع اللاعبين المتواجدين بالفريق لتحسين الأمور خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن النادي سيتعاقد مع لاعبين سوبر فقط لتحقيق الفارق مع الفريق وبمساعدة اللاعبين المتواجدين.

وأتم تصريحاته: لم نستتقر على اللاعبين الذي سيرحلوا عن الفريق خلال الفترة المقبلة".