تقارير: حارس الكاميرون يقترب من إنتر ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكدت تقارير إعلامية أن أندري أونانا، حارس منتخب الكاميرون وفريق أياكس أمستردام، بات قريبا من الانضمام إلى إنتر ميلان.

وقالت شبكة "يوروسبورت" إن أونانا (25 عاما) سيخضع للفحص الطبي في إنتر ميلان تمهيدا للانضمام إلى "النيراتزوري" في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر أن يوقع أونانا عقدا مع إنتر ميلان يمتد لـ5 مواسم، على أن يبدأ مشواره مع بطل الدوري الإيطالي عقب انتهائه من المشاركة مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام في بلاده خلال الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

وستكون خطوة الانتقال إلى إنتر ميلان بمثابة طوق نجاة لمسيرة أونانا، الذي ابتعد عن التشكيل الأساسي لأياكس هذا الموسم.

أونانا عوقب بالإيقاف لمدة 9 أشهر بعد ثبوت تعاطيه مواد محظورة، وانتهت مدة عقوبته في نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين شارك في مباراتين فقط مع أياكس.

وترى إدارة إنتر ميلان أن أونانا هو البديل الأنسب للحارس المخضرم سمير هاندانوفيتش، الذي تجاوز عامه الـ37.