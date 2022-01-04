المقاولون لمصراوي: كأس الرابطة لها فوائد عديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى طلعت محرم، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن بطولة كأس الرابطة لها فوائد عديدة لجميع الفرق في فترة التوقف الحالية.

وقال محرم في تصريحات خاصة لمصراوي إن إطلاق بطولة كأس الرابطة تأخر كثيرا في مصر رغم مرور عدة توقفات دون مباريات، وبهذا لم تستفد منها الفرق.

وأضاف أن البطولة ستفيد فريقه للوقوف على المستوى الفني للاعبين وتجهيزهم بشكل جيد قبل استكمال الدوري.

وأكد محرم أن هناك عدد كبير من اللاعبين الذي لم يشاركوا سيكون لهم دور في كأس الرابطة، حيث سيتم تجهيز الجميع بشكل جيد.

وأتم أن الهدف من البطولة بالنسبة له تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا و خوض عدد من المباريات الجيدة في فترة التوقف.