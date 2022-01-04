الامارات | اتفاقية شراكة بين مانشستر سيتي وفندق قصر الإمارات بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية شراكة بين مانشستر سيتي وفندق قصر الإمارات بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم إطلاق شراكة جديدة مع فندق قصر الإمارات، تصبح بموجبها العلامة الفندقية المميزة في أبوظبي الشريك الفندقي الرسمي للنادي.

و يتميز فندق قصر الإمارات بموقعه في قلب أبوظبي ويعد أيقونة رائعة في العاصمة الإماراتية، ويوفر لضيوفه مرافق عالمية المستوى، بما في ذلك مواقع التدريب الرائدة والملاعب.. كما كان الفندق وجهة إقامة الفريق الأول أثناء تواجده في دولة الإمارات خلال الزيارات التدريبية الماضية.

و تعد ملاعب التدريب في الفندق الفاخر وجهة مدارس السيتي لكرة القدم في أبوظبي لتنظيم واستضافة حصص التدريب الكروية للاعبين الصغار والفعاليات المجتمعية المتنوعة.

و بموجب هذه الشراكة الجديدة يظهر اسم و شعار فندق وقصر الإمارات ضمن العديد من المرافق التابعة لنادي مانشستر سيتي، بما في ذلك استاد الاتحاد، وملاعب التدريب في مدينة مانشستر، بالإضافة إلى قمصان التدريب، كما يظهر المدير الفني للنادي بيب جوارديولا في محتوى مصور مشترك تم التقاطه خلال زيارة سابقة إلى فندق قصر الإمارات.

و بهذه المناسبة قال ستيفان سيبليك، نائب الرئيس الأول لمبيعات الشراكات العالمية في مجموعة السيتي لكرة القدم: "خلال السنوات الماضية، وفر فندق قصر الإمارات لنادي مانشستر سيتي ولاعبي الفريق الأول مرافق تدريب رائدة كما كان وجهة الإقامة في العديد من الزيارات، ونحن سعداء لتطوير هذه العلاقة ونرحب بالفندق شريكا رسميا و نتطلع للعمل سوية على تفعيل هذه الشراكة وتوثيقها".

بدوره، قال مايكل كوث، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى فندق قصر الإمارات، أبوظبي: "تعزز هذه الشراكة مع نادي مانشستر سيتي المكانة الريادية التي يتمتع بها فندق قصر الإمارات باعتباره وجهة أولى للأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية في أبوظبي.. ونحن نتطلع لاستقبال لاعبي الفريق وكوادره في ملاعبنا التدريبية المعتمدة لدى "فيفا" وفي مرافقنا المميزة الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، واستضافة الحصص التدريبية والفعاليات التعليمية لعشاق الرياضة والصغار والزوار القادمين من مختلف أنحاء المنطقة".

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