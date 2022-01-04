الامارات | فريق إماراتي هاوٍ يسجل هدف "تيكي تاكا".. من 16 تمريرة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إماراتي هاوٍ يسجل هدف "تيكي تاكا".. من 16 تمريرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فريق النادي العربي هدفاً بمرمى الحمرية في دوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم بعد 16 تمريرة أسفرت في النهاية عن هدف بطريقة "تيكي تاكا" العالمية التي اعتاد جمهور اللعبة على متابعته في مباريات برشلونة الإسباني عندما كان الإسباني المخضرم بيب غوارديولا مدرباً للنادي الكاتالوني قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وتحقق الهدف عن طريق اللاعب الدولي السابق راشد عيسى وذلك في المباراة التي فاز بها العربي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 13 لبطولة الهواة، ليحافظ العربي على صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة مقترباً من الصعود إلى مصاف أندية المحترفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news