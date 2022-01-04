شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يرفض الدفع بعمرو السولية أمام نيجيريا وتجهيزه لـغينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرفض كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، الاستعانة بعمرو السولية لاعب وسط الفراعنة فى مباراة نيجيريا الأولى فى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون، والتى تقام يوم 11 يناير الجارى رغم استجابة اللاعب للعلاج واقتراب شفائه من الإصابة التى لحقت به مع فريقه الأهلى قبل مباراة السوبر الافريقى أمام الرجاء المغربى بتمزق فى السمانة.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على الدفع بعمرو السولية فى مباراة غينيا بيساو الثانى يوم 15 يناير المقبل فى دورى المجموعات بالبطولة حتى يطمئن على اللاعب بنسبة 100%.