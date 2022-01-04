كأس أمم أفريقيا.. إصابات كورونا تهدد الظهور التاريخي لمنتخب جامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

تلقى منتخب جامبيا ضربة موجعة، قبل مشاركته الأولى في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون.

كان منتخب جامبيا تأهل لكأس أمم أفريقيا 2022 بعدما احتل صدارة مجموعته التي ضمت الجابون والكونغو الديمقراطية وأنجولا، ويلعب في المجموعة السادسة بالنهائيات، مع تونس ومالي وموريتانيا.

الاتحاد الجامبي لكرة القدم أعلن مؤخرا إصابة 16 لاعبا من قائمة المنتخب بفيروس كورونا، بجانب 5 إداريين، وذلك في معسكر "العقارب" المقام في قطر استعدادا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وتسببت إصابات كورونا في إلغاء وديتي منتخب جامبيا استعدادا للبطولة، حيث كان من المقرر أن يلتقي مع الجزائر وسوريا خلال معسكره في قطر.

يذكر أن منتخب جامبيا أعلن عن قائمة تضم 28 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، ما يعني أن لديه 12 لاعبا متاحا، حتى الآن على الأقل.

ولا تحدد لوائح البطولة حدا أدنى للاعبين المتاحين لكل فريق لكي يتمكن من اللعب، لكن منتخب جامبيا قد يواجه خطر إلغاء مبارياته إذا لم يتمكن من توفير عدد كاف من اللاعبين للمشاركة.

ومن المقرر أن يستهل منتخب جامبيا مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة موريتانيا يوم 12 يناير، فيما يلعب مع مالي في الجولة الثانية يوم 16، قبل أن يواجه تونس يوم 20.