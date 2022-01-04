انضمام النني وحجازي ومصطفى محمد لتدريبات منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شهد تدريب المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة ومحمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، ومصطفى محمد المحترفي في جالاتا سراي التركي.

وينضم الثنائي محمد صلاح، لاعب ليفربول ومحمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا غدا الأربعاء، لتكتمل قائمة ال25 لاعبا المسافرين يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية عبر طائرة خاصة للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وخاض منتخب مصر مرانًا، في تمام العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.

يكتمل صفوف المنتخب الوطني بانضمام اللاعبين المحترفين يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير القادم.

كما تحديد يوم 7 يناير المقبل موعدًا، لسفر بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، مع كل من نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.