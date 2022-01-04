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ميار شريف تودع منافسات استراليا المفتوحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

خسرت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، مباراة الدور الأول ببطولة استراليا المفتوحة على يد الأمريكية آن لي المصنفة السابعة في البطولة والـ47 عالميا.

وخسرت المصرية بنتيجة 2-0، بواقع (6-2، 6-0)، لتودع المنافسة من الدور الأول.

وتعد تلك المرة الأولى في التاريخ التي تتأهل فيها لاعبة مصرية للدور الرئيسي لأحدي البطولات الأربع الأربع الكبري بدون تصفيات، بسبب تصنيفها المتقدم (الـ63 عالميا).

الجدير بالذكر أن خلال عامان فقط تقدمت البطلة المصرية في التصنيف مئات المراكز لتدخل عالم الكبار في اللعبة البيضاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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