خاص.. عبدالشافي رحب بتجديد عقده مع الزمالك دون شروط.. والتوقيع خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر بنادي الزمالك، إن إدارة الفريق الأبيض بدأت في المفاوضات مع محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق لتجديد تعاقده مع الفريق.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكرة اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عبدالشافي رحب بالتجديد دون أي شروط مالية، أو أي شروط في مدة العقد الجديد.

وأكمل المصدر: "سيتم عقد جلسة خلال الساعات المقبلة لإنهاء التجديد والتوقيع بشكل رسمي".

وينتهي عقد محمد عبدالشافي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، مع 10 لاعبين آخرين وهم: أشرف بن شرقي، وطارق حامد، ومحمد أبو جبل، ومصطفي فتحي، ومحمد أوناجم، ورزاق سيسيه، ومحمود عبدالعزيز، ومحمد أشرف روقا، وعمر السعيد، وحازم إمام.

وخاض محمد عبدالشافي صاحب الـ36 عاما، 5 مباريات بالدوري هذا الموسم، ومباراتين بدوري أبطال أفريقيا.