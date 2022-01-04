عامر حسين: كأس مصر الموسم الماضي؟ بعد انتخابات الجبلاية سأشرح ما نستطيع القيام به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة لا علاقة لها ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن الأمر متعلق باتحاد الكرة المصري.

ولم يٌنه اتحاد الكرة مسابقة كأس مصر للموسم الماضي، على الرغم من انطلاق بطولة الموسم الحالي، كما لم يتم الإعلان عما إذا كان سيتم إلغاء البطولة أو استكمالها.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "صباح أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال حسين: "رابطة الأندية لا علاقة لها ببطولة كأس مصر ولسنا مسئولين عنها".

وأضاف: "البطولة من اختصاص اتحاد الكرة، فهو من يتولى تنظيمها طبقا للوائح".

وتابع: "هذا السؤال يتم توجيهه لاتحاد الكرة وليس للرابطة".

وأتم: "بعد الانتخابات لو ربنا وفقنا (هاطلع معاك وأقولك نقدر نعمل ايه)، طالما لست مختصا بالأمر لا أحب الحديث".

جدير بالذكر أن عامر حسين سيخوض انتخابات اتحاد الكرة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء (5 يناير) ضمن قائمة جمال علام.