مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة رحيل أليو ديانج في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن المالي اليو ديانج لاعب الوسط مستمر داخل القلعة الحمراء، ولن يرحل في فترة الاتقالات الشتوية الحالية .

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اليو ديانج لاعب مميز وليس في حاجه لتأكيد أهميته بالنسبة لأبناء للأهلي خلال الفترة الحالية.

وأضاف:" ديانج لاعب مميز ويقود منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا خلال الأيام القليلة المقبلة والجهاز الفني يتواصل معه للاطمئنان على حالته باستمرار".

وأوضح:" ليس هناك أي عروض رسمية أو ودية لديانج في الفترة الحالية ولسنا مسئولين عن حديث البعض او تسريبات الوكلاء ".

وتابع:" ديانج مستمر لنهاية الموسم واذا كان هناك عرض جاد يليق باللاعب وقيمته وقدرته وإمكانياته ويناسب تطلعات النادي سيتم مناقشته في نهاية الموسم".

وقال أن هناك ارتباطات مهمة للفريق الأحمر في الفترة المقبلة من بينها كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس وديانج احد العناصر الأساسية في تشكيلة موسيماني ولا نية للتفريط فيه حالياً.