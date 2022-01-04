"15 احتمالا وفرص منتخب مصر".. من يواجه ثوالث أمم إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تبدأ المنافسات في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، عين كل منتخب على من سيواجهه بالأساس في دور الـ16.

يستطيع أوائل المجموعات من الأولى إلى الرابعة التواصل إلى طريق أسهل بعض الشيء في مرحلة دور الـ16 من خلال مواجهة أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بجانب، نيجيريا، السودان وغينيا بيساو، وهو ما يمنح الفراعنة فرصة مواجهة أحد المنتخبات الأربعة المتأهلة في المركز الثالث، عن المجموعات الست.

ويمكن أن يواجه صاحب المركز الأول في المجموعة الرابعة أحد الثوالث في المجموعات (الثانية، الخامسة، أو السادسة) وهو ما سيتحدد بناء على المجموعات التي سيتأهل منها المنتخبات الأربعة.

وتضم المجموعة الثانية، منتخبات السنغال، زيمبابوي، غينيا ومالاوي.

المجموعة الخامسة؛ كل من الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون، وغينيا الإستوائية.

المجموعة السادسة؛ تونس، مالي، جامبيا، وموريتانيا.

وتم تقسيم طريق أفضل 4 ثوالث في المجموعات إلى 15 احتمال أمام المنتخبات الأوائل في المجموعات الأربعة الأولى بالبطولة.

على سبيل المثال، إذا تأهلت المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات من الأولى إلى الرابعة، فإن أول الأولى يواجه ثالث الثالث، أول الثانية، مع ثالث الرابعة، وأول الثالثة مع ثالث الأولى، وأول الرابعة مع ثالث المجموعة الثانية.

احتمالات مواجهات أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث:

في حالة وقوع منتخب مصر في المركز الثاني في المجموعة، فإن الفرصة الوحيدة هي أن يواجه صاحب المركز الأول في المجموعة الخامسة التي تضم منتخب الجزائر.

أما في حالة الوقوع في المركز الثالث في المجموعة والحصول على بطاقة التأهل ضمن أفضل ثوالث، فإن المنتخب المصري يصطدم بأول الأولى أو الثانية.