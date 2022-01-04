"صفقة سرية ليست من الزمالك".. الخليج 365 يكشف خريطة الانتقالات الشتوية للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

استقر الجهاز الفني بالنادي الأهلي تحت قيادة بيستو موسيماني علي خارطة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت مع العام الجديد وتنتهي بنهاية شهر يناير الجاري.

ووضع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تقرير مفصل لشكل فترة الانتقالات وتمت مناقشته مع معاونيه، ثم تم عرضه علي محمود الخطيب رئيس النادي بصفته المفوض بالإشراف علي قطاع الكرة من قبل مجلس الإدارة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة الكرة قررت تسويق عدد من اللاعبين علي سبيل الإعارة وهم: صالح نصر، محمد فخري، محمد نصير، عبدالرحمن مانو، زياد طارق بأي مدة سواء لنهاية الموسم أو لمدة عام ونصف.

وأضاف: "لجنة التعاقدات برئاسة أمير توفيق تبذل جهودا كبيرة وتسابق الزمن من أجل تسويق هؤلاء اللاعبين وإعارتهم بجانب والتر بواليا الذي انضم للقائمة بعد فسخ تعاقده مع ناديه مالاتيا سبور التركي".

وعن موقف محمود عبد المنعم "كهربا"، قال المصدر: "كهربا الذي بات علي بعد خطوة واحدة من الرحيل إلي هاتاي التركي بعد ان تم الاتفاق بين الناديين علي كافة الامور".

وواصل: "هناك بعض الملفات التي تنتظر عودة بيتسو موسيماني لحسمها من بينها موقف محمد محمود لاعب الوسط الذي هناك تبايناً في موقفه خاصة أن هناك صعوبة في حصوله علي الفرصة".

وعن حسام حسن وعمار حمدي، أجاب: "حسام حسن سيحصل على فرصته دون شك ولن يتم التفريط فيه سواء علي سبيل الإعارة أو غيره، نفس الأمر لعمار حمدي الذي هناك تمسك كبير ببقائه".

كما علم مراسل "يلاكورة" أن هناك مفاوضات تتم بالفعل مع صفقة ولكن هناك سياجاً من السرية تم فرضه عليها، كما لم يتحدد إما إذا كانت في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية أم في نهاية الموسم وإن كان المصدر قد أكد بوضوح شديد أنه ليس لاعبا بالزمالك كما تردد خلال الساعات الماضية.