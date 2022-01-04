الامارات | واقعة أولى في تاريخ الكرة المصرية.. مدرب الزمالك يخلف موسيماني في الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة أولى في تاريخ الكرة المصرية.. مدرب الزمالك يخلف موسيماني في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مقرب من إدارة النادي الأهلي المصري لـ"الإمارات اليوم" أن المدرب البرتغالي الشهير فيريرا سيخلف الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وقال المصدر إن أمين صندوق النادي خالد مرتجى توصل إلى اتفاق مع فيريرا الذي سبق له تدريب الزمالك في موسم 2014-2015، على أن يتولى قيادة الأهلي في الفترة المقبلة لوجود حالة من عدم الرضا عن قرارات المدرب الجنوب إفريقي في الفترة الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالصفقات التي طلب جلبها للنادي ولم تظهر بالصورة المطلوبة.

ورفعت لجنة التخطيط في النادي الأهلي توصية لمجلس الإدارة بعدم تمديد عقد موسيماني في وقت يتمسك فيه رئيس النادي محمود الخطيب بتمديد عقد المدرب بعد النجاحات التي حققها مع النادي منذ توليه المسؤولية الفنية لفريق الكرة.

وقال لاعب الأهلي السابق الدولي سمير كمونة ان لديه معلومات مؤكدة بأن الأهلي حصل بالفعل على توقيع فيريرا، معتبرا في تصريحات لقناة صدى البلد أن قرار الأهلي بعدم تمديد عقد موسيماني سليم 100%، على حد قوله.

وأضاف: "أعتبر موسيماني مدربا محظوظاً لكنه على المستوى الفني أقل من أن يتولى تدريب فريق بحجم الأهلي ولولا الدعم الذي حصل عليه من إدارة النادي وتحديداً من محمود الخطيب لما استطاع أن يحرز البطولات التي حصل عليها النادي مؤخراً".

وتعد المرة الأولى التي يجلب فيها الأهلي مدرباً سبق له قيادة الزمالك من قبل، إذ سبق أن اتفق مع مدرب الزمالك السابق فينجادا ولكن الاتفاق لم يُكتمل.

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