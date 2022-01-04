وكيله يؤكد مقتله.. تطورات مثيرة بشأن وفاة لاعب الأهلي السابق أوسو كونان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة حول وفاة اللاعب أوسو كونان لاعب الأهلي وطلائع الجيش السابق، فى مسقط رأسه بكوت ديفوار.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية، قد ذكرت في وقت سابق عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، أن اللاعب "توفي بعد تعرضه إلى تسمم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، ولكنه فارق الحياة".

وفي تصريحات نقلها موقع "Football Tribe Asia"، قال الفيتنامي نجوين مينا تشواه، وكيل أعمال لاعب الأهلي السابق، إن "أوسو كونان، مهاجم نام دينه السابق، قد قتل في مسقط رأسه في ساحل العاج في الثالث من ديسمبر، الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت فيتنام على يد ابن عمه".

ولعب كونان ضمن صفوف فريق نام دينه الفيتنامي، ثم انتقل لخوض تجربة قصيرة فى نادي البكيرية فى دورى الدرجة الثالثة السعودي.

وأضاف وكيل أوسو كونان أنه بعد عودته إلى مسقط رأسه للاحتفال بعطلة أعياد الميلاد فى كوت ديفوار، حلت به الكارثة، حيث شرب كأسًا من النبيذ قام ابن عمه بوضع السم داخله، ما أدى إلى وفاته، لكن لم تتم معرفة الدافع حول ذلك.