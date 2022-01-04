شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتابع لاعبى الفريق فى 4 منتخبات قبل انطلاق أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتابع مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية لاعبي الفريق المتواجدين مع منتخبات بلادهم في بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق في الكاميرون يوم 9 يناير الجاري.

ويحرص مسئولو الأهلي على فتح خطوط إتصال مع لاعبي الفريق التسعة المتواجدين في أمم أفريقيا للشد من أزرهم ودعمهم في المونديال الأفريقي والإطمئنان على جاهزيتهم للمشاركة في هذا الحدث الكروي الهام.

وانضم 9 لاعبين من فريق النادى الأهلى إلى قوائم منتخباتهم النهائية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون من الفترة 9 يناير الجارى إلى 6 فبراير المقبل.

ويضم منتخب مصر 6 لاعبين من الأهلي في أمم أفريقيا ، وهم : محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدى فتحى، محمد شريف، بالإضافة إلى على معلول المتواجد مع منتخب تونس، وأليو ديانج المتواجد فى قائمة منتخب مالى وبدر بانون المتواجد فى قائمة منتخب المغرب.

ويتدرب الاهلي حالياً استعداداً لكأس الرابطة التى ستنطلق الأسبوع المقبل وتقام بدون اللاعبين الدوليين في الأندية المختلفة لتواجدهم مع المنتخب الوطني الأول في أمم أفريقيا التى ستنطلق بالكاميرون يوم الأحد المقبل، ويلعب الأهلي كأس الرابطة ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه ، كلاً من الأسماعيلي ، سموحة ، المقاولون العرب ، البنك الأهلي والجونة ويستهلها الأحمر بمواجهة الجونة عصر يوم 13 يناير الجاري.