شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يبحث عن ودية ثانية استعداداً لمواجهة بيراميدز فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، إبراهيم حسن مدير الكرة للفريق، بالبحث عن ودية ثانية لتجهيز الفريق، استعداداً لخوض منافسات كأس الرابطة، حيث يصطدم زعيم الثغر في افتتاح مجموعته بفريق بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الأربعاء الموافق 12 يناير الجاري.

ووقع الاتحاد السكندري في مجموعة متوازنة تضم فرق: بيراميدز، فيوتشر، إيسترن كومباني ومصر المقاصة.

وجاء ترتيب مباريات الاتحاد السكندري في المجموعة كالتالي:

الأربعاء 12 يناير

بيراميدز أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساء

الأحد 16 يناير

الاتحاد السكندري أمام المصري - الساعة 5:00 مساء

الخميس 20 يناير

إيسترن كومباني أمام الاتحاد السكندري - الساعة 2:30 عصرا

الأربعاء 26 يناير

الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة - الساعة 2:30 عصرا

الأحد 30 يناير

فيوتشر أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساء

وكان الاتحاد قد فاز على فريق الشباب بناديه 1/3 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء أمس، في إطار استعدادات الاتحاد لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يحرز السيد سالم وميسي ونيمار، 3 أهداف خلال الشوط الثاني.

من ناحية أخرى، خضع حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندري، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية مساء أمس، الأحد، دخل على أثرها إلى المستشفى، وحرص الجهاز الطبي لفريق الاتحاد على الاطمئنان على حالة اللاعب والتأكد من سلامته.