شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى فى صورة مع زوجته وشقيقته: "أنتم كل شىء بالنسبة لى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك شريف إكرامى حارس مرمى فريق بيراميدز صورة عائليه له رفقة زوجته رنا نعمان وشقيقته زوجة اللاعب رمضان صبحى حبيبة إكرامى، ظهر فيها الثلاثى يلعبون وسط الثلوج.



شريف اكرامي علي انستجرام

وحازت الصورة التى نشرها شريف إكرامى عبر حسابه على إنستجرام على إعجاب الكثير من متابعيه، حيث حصلت على ما يزيد عن 8 آلاف إعجاب فى ساعات قليلة فقط، وكان قد علق عليها شريف، قائلاً: "كل شىء بالنسبة لي".



شريف اكرامي وزوجته وشقيقته

وسبق أن شارك رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر بصورة مع زملائه وأصدقائه بالفريق حارس المرمي شريف إكرامي واللاعب عبد الله السعيد، وذلك خلال استجمامهم في البحر، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهوره فور نشرها عبر حسابه بموقع "انستجرام".

وكان رمضان صبحى تعرض لاختراق حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وأوضح رمضان فى ساعة متأخرة من مساء الخميس أن حسابه الشخصى تعرض للاختراق، حيث قال فى تدوينه عبر "الستورى"، "يا جماعة أنا الأكونت بيجيلى إن فى حد بيحاول يدخل عليه".

وحاول عدد كبير من متابعيه الرد عليه فى الاستورى لمساعدته فى تأمين حسابه من الاختراق، ويبدو أن هذه المحاولات باءت بالفشل، بعد أن ظهرت "ستورى" أخرى على الحساب تزعم اختراقه، كتب فيها: "الأكونت خلاص بقا بتاعنا ومحدش هيعرف يعمل حاجة اجهزوا للى جاى".