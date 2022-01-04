شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: وليد سليمان اتخذ قرارا نهائيا بالاعتزال نهاية الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن وليد سليمان نجم النادى الأهلى أصبحت لديه قناعات تامة بالاعتزال بنهاية الموسم الجارى، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "هناك اتفاق أدبى بين الأهلى ووليد سليمان إن لما اللاعب يقول أنا قررت الاعتزال هيتم منحه كل المزايا التي كانت سوف تمنح لحسام عاشور قبل التراجع عنها".

ويضيف شوبير "بمعنى لو وليد قال عايز أعتزل وأشتغل كمدرب على الفور سيتم تجهيزه لهذا المنصب ومنحه دراسات كافية ومنحه منصبا بالأجهزة الفنية بقطاع الناشئين ثم الفريق الأول، أما إذا طلب العمل في الإدارة سيتم تجهيزه أيضاً لهذا الموقع بالنادى، وحتى لو طلب العمل في الإعلام سوف تفتح له قناة الأهلى أبوابها".

وتابع شوبير "الجديد بقى إن وليد سليمان أصبح لديه قناعة تامة إن هذا الموسم هو الأخير بالنسبة له فى الملاعب، ومسئولو الأهلى قالوا لوليد إحنا نادى لا ينسى أبناءه ونحترم تاريخك".

وأوضح شوبير "عقد وليد مع الأهلى يتم تمديده سنة بسنة والمقابل المادى بيزيد تلقائياً دون مفاوضات تقديراً لرحلة الحاوى مع القلعة الحمراء فيما لم يتم مناقشة قصة إقامة مباراة اعتزال للاعب لظروف كورونا الحالية ومن الممكن أن يتم تكرار سيناريو حسام غالى بإقامة مباراة اعتزال للحاوى خارج مصر ولكن هذا الاوبشن لم يناقش حتى الآن في مجلس الأهلى".