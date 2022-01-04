شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين عن إلغاء بطولة كأس مصر السابقة: مش تخصصى اسألوا الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية التعليق على مصير بطولة كأس مصر بنسخة العام الماضى، أو النسخة الجديدة المرتقب انطلاقها.

وقال عامر حسين، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، لسنا مسئولين عن كأس مصر كرابطة، لكن هذه المسابقة يسأل عنها اتحاد الكرة، ولا أحب التعليق على أمر ليس فى تخصصى.

وتوقفت بطولة كأس مصر عن العام الماضى عند الدور ربع النهائى، حيث تأهل الزمالك وبتروجت وأسوان إلى الدور نصف النهائى، بينما كان مقرراً أن يلتقى الأهلى مع بيراميدز فى ربع النهائى لتحديد الطرف الأخير فى نصف النهائى، وتواجه البطولة مصيراً مجهولاً.

وأكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف على لجنة المسابقات، أنه تقرر أن يكون يوم 30 يناير آخر موعد لمشاركات الأهلى فى بطولة كأس الرابطة، حتى يتمكن من الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 12 من الشهر الجارى، فيما تقام بطولة كأس العالم للأندية والتى يشارك بها الأهلى من 3 حتى 12 فبراير المقبل.

وأضاف عامر حسين أن مباريات كأس الرابطة ستكون بحضور جماهيرى وبنفس العدد المسموح له بالحضور فى مباريات الدورى، كما أن أسعار التذاكر ستكون بنفس القيمة.

وأشار عضو رابطة الأندية إلى أن مباريات كأس الرابطة سيطبق خلالها تقنية "الفار"، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا حتى لا تتعارض مع مواعيد مباريات كأس الرابطة.