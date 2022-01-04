شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ناشئى بيراميدز: هزمنا الأهلى والزمالك والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد على مدرب ناشئى بيراميدز مواليد 2007 بلاعبيه هذا الموسم فى ظل مواصلة النتائج القوية بالدورى هذا الموسم، وتحقيق الفوز على أندية كبار مثل الأهلى والزمالك.

وأشار محمد على، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن فريقه نجح فى الفوز على الأهلى بنتيجة 2 /0 والزمالك 1/0 وإنبى 3 /2 و فاركو 2 /0، حيث لعب فريقه 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر فى مواجهتين.

ويسعى فريق بيراميدز إلى مواصلة تحقيق سلسلة الفوز هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب فى ظل المعنويات المرتفعة التى طالت اللاعبين بالفوز على القطبين .

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الجمهورية برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الأهلى فى الصدارة برصيد 38 نقطة يليه الإتحاد السكندرى برصيد 37 نقطة .



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