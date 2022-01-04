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مدرب ناشئى بيراميدز: هزمنا الأهلى والزمالك والقادم أفضل

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القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد على مدرب ناشئى بيراميدز مواليد 2007 بلاعبيه هذا الموسم فى ظل مواصلة النتائج القوية بالدورى هذا الموسم، وتحقيق الفوز على أندية كبار مثل الأهلى والزمالك.

 

وأشار محمد على، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن فريقه نجح فى الفوز على الأهلى بنتيجة 2 /0 والزمالك 1/0 وإنبى 3 /2 و فاركو 2 /0، حيث لعب فريقه 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر فى مواجهتين.

 

ويسعى فريق بيراميدز إلى مواصلة تحقيق سلسلة الفوز هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب فى ظل المعنويات المرتفعة التى طالت اللاعبين بالفوز على القطبين .

 

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الجمهورية برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الأهلى فى الصدارة برصيد 38 نقطة يليه الإتحاد السكندرى برصيد 37 نقطة .

 


الجدول

 

أما على صعيد الفريق الأول، أتم نادى بيراميدز اتفاقه على مبارياته الودية خلال المرحلة المقبلة مع استئناف التدريبات مجددا، عقب الراحة، استعدادا لخوض مباريات كأس الرابطة والتي تنطلق يوم 12 يناير الجاري، إضافة إلى التحضير لاستكمال الدوري وبدء مشوار دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية عقب التوقف الجاري بسبب كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

 

ووافق إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى بيراميدز على خوض الفريق مباراتين وديتين خلال المرحلة المقبلة، على أن تكون الأولى أمام منتخب الكونغو الديمقراطية والذي يستعد لكأس أمم أفريقيا بمعسكر في القاهرة، في الرابعة عصر الأربعاء، بينما ستكون الثانية في الثانية ظهر الخميس أمام نادي البنك الأهلي، وذلك بملعب النادي بالدفاع الجوى.

 

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