شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على إعارة محمود البدرى للشرقية للدخان مقابل 75 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على إعارة محمود البدرى لاعب الفريق للشرقية للدخان لنهاية الموسم الجارى مقابل 75 ألف جنيه بعد تنازل البدرى عن مستحقاته لدى القلعة الصفراء والمقدرة بـ350 ألف جنيه فى سبيل إتمام الصفقة.

وأرسل الشرقية فاكساً رسمياً للإسماعيلى يطلب فيه التعاقد مع محمود البدرى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم دون تحديد مبلغ مادى، وطلبت اللجنة الفنية 100 ألف جنيه للموافقة على إعارته، قبل أن توافق على تخفيضها لـ75 ألف جنيه بعد ضغوط اللاعب وتنازله عن مستحقاته.

ويرغب الإسماعيلى فى منح فرصة المشاركة باستمرار لمحمود البدرى مع الفريق الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة تمهيداً للحكم على قدراته قبل البت النهائى فى مصيره بنهاية الموسم الجارى.