الامارات | اتحاد كلباء يكشف عن إصابة لاعبه حبيب الفردان

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يكشف عن إصابة لاعبه حبيب الفردان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اتحاد كلباء عن إصابة لاعب الفريق حبيب الفردان بكسر في الأنف، خلال مباراة "النمور" أمام الجزيرة في إياب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، ما أسهم في نقل الفردان عن طريق سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وتعرض حبيب الفردان لإصابة، بعدما اصطدمت تسديدة قوية من لاعب الجزيرة، الصربي ميلوس كوسانوفيتش، في وجهه، واضطر اتحاد كلباء إلى تغييره في الدقيقة 58، إذ نزلت سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب، لنقله إلى المستشفى، ولم يكمل اللقاء الذي انتهى بفوز الجزيرة بهدفين مقابل هدف وتأهله إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال اتحاد كلباء على في بيان على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الفردان تعرض لإصابة بكسر في الأنف، متمنيا له الشفاء العاجل.



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