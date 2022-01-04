الامارات | مفاجأة.. محمد صلاح أفضل من ميسي في استفتاء دوري عالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. محمد صلاح أفضل من ميسي في استفتاء دوري عالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فضّل لاعبو الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر باريس سان جيرمان الفرنسي خلال استفتاء أجرته مجلة "كيكر" الألمانية لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2021، إذ حلّ ثانياً خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت المجلة أن التصويت شمل 234 لاعباً، وأسفرت نتائجه عن حصول ليفاندوفسكي على أعلى نسبة تصويت (43.2 %)، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني (20.5 %)، ثم ميسي (11.5 %)، يليه غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الرابع (8.5 %)، والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي (4.7 %)، ومواطنه كريم بنزيمة (2.6 %).

وعلى صعيد المدربين، فاز الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بلقب أفضل مدير فني في العالم (34.6 %)، يليه توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي (24.8 %)، ثم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي (19.2 %).

ويأتي استفتاء "كيكر" بعد نحو شهر من الإعلان عن جائزة "فرانس فوتبول" الشهيرة لأفضل لاعب في العالم والتي توج بها ميسي للمرة السابعة في تاريخه.

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