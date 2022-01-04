على مسئولية سمير كمونة.. موسيماني يرحل عن الأهلي خلال أيام.. وفيريرا البديل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، سيرحل عن القلعة الحمراء خلال أيام.

وقال كمونة، في تصريحات له ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten"، إن "موسيماني سيرحل عن الأهلي خلال أيام بعد عدم حسم محمود الخطيب لتجديد عقده حتى الآن، وفيريرا يقترب من تدريب النادي الأهلي".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "حدث اتفاق فى أحد الفنادق على تولي فيريرا تدريب النادي الاهلي، وهناك رغبة على رحيل موسيماني".

في الوقت ذاته، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد اتفق مع موسيماني على تجديد عقده عقب بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة ما بين ٣-١٢ فبراير المقبل.

وأوضح شبانة، خلال تقديم برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية ETC، مساء الاثنين، أن بيبو اتفق مع موسيماني على جميع التفاصيل الخاصة بتجديد العقد لمدة موسمين مع رفع راتب المدير الفني الجنوب إفريقي بنحو 20% مع رفع قيمة الشرط الجزائى ليصل إلى 6 أشهر.