شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الاستسلام فى ملف تجديد عقد أشرف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادى الزمالك الاستسلام فى ملف تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول، والذى ينتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه الحق فى التوقيع لأى نادٍ خلال انتقالات شهر يناير الجارى. ويتمسك مسئولو الزمالك بالتفاوض مع اللاعب من أجل حسم التجديد.

وينتظر مسئولو الزمالك عودة بن شرقي إلى القاهرة، عقب قضاء إجازته فى مسقط رأسه بالمغرب، من أجل الاستفسار من اللاعب عن حقيقة الأنباء التى تتردد حول توقيعه للنادي الأهلي.

وكشف مصدر بالزمالك، أن بن شرقي يرفض الحديث عن ملف التجديد للزمالك من عدمه مع أى من زملائه بالفريق، الأمر الذى يزيد الشكوك حول توقيعه للأهلي، على أن ينتقل لصفوف الفريق الأحمر مجانًا بنهاية الموسم الحاري.

وأضاف المصدر، أن إدارة الزمالك تنتظر عودة اللاعب لعقد جلسة والاستفسار عن حقيقة التوقيع للأهلي أو لأى فريق اخر، مع فتح باب التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده مرة أخرى علي أمل الموافقة وإنهاء الملف بأسرع وقت.

وكان الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق سافرا إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود الثنائي إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل للانتظام في تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.